"خليجي 24".. السعودية تواجه البحرين في النهائي على الأراضي القطرية

تتجه الأنظار غدا الأحد في الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة إلى ملعب عبد الله بن خليفة في العاصمة القطرية الدوحة، الذي سيستضيف نهائي "خليجي 24" بين منتخبي السعودية والبحرين.

ويبحث الأخضر السعودي للفوز بلقبه الخليجي الرابع، بعد أعوام 1994 بالإمارات و2002 بالسعودية و2003 بالكويت، بينما جاء وصيفا في 6 نسخ.

فيما يسعى الأحمر البحريني لإحراز اللقب الخليجي لأول مرة في تاريخه، وكان أكبر إنجازاته مركز الوصافة في 4 مناسبات.

وستكون المباراة المرتقبة غدا، هي الأولى بين المنتخبين في نهائي كأس الخليج.

صور من تدريبات المنتخب السعودي استعدادا لمواجهه المنتخب البحريني في نهائي كاس الخليج العربي غدا الاحد#خليجي24#كأس_الخليجpic.twitter.com/O3jBTd0aFy — كأس الخليج العربي (@GulfCup_24) December 7, 2019

والتقى طرفا النهائي في الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفاز المنتخب السعودي بثنائية نظيفة.

صور من تدريبات المنتخب البحريني استعدادا لمواجهه المنتخب السعودي في نهائي كاس الخليج العربي غدا الاحد#خليجي24#كأس_الخليجpic.twitter.com/91NzV3z6y9 — كأس الخليج العربي (@GulfCup_24) December 7, 2019

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ويدخل المنتخب البحريني المباراة النهائية بعد تفوقه على المنتخب العراقي في نصف النهائي بركلات الترجيح 5-3 بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، بينما تمكن المنتخب السعودي من الفوز بهدف نظيف على المضيف القطري بطل آسيا في نصف النهائي الثاني.

المصدر: وكالات