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الزمالك يعتزم فسخ عقد مهاجمه المغربي

الرياضة

الزمالك يعتزم فسخ عقد مهاجمه المغربي
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تعتزم إدارة نادي الزمالك المصري فسخ تعاقدها مع المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي بسبب تكرار إصابته في الركبة خلال الفترة الأخيرة.

ويعقد الزمالك جلسة مع وكيل اللاعب خلال الساعات المقبلة من أجل إنهاء كافة الأمور الخاصة بالدولي المغربي وفسخ التعاقد بين الطرفين، والاتفاق على تنازله عن جزء من مستحقاته المالية التي تصل لمليوني ونصف المليون دولار.

ويرغب مسؤلو النادي في تسويق اللاعب وبيعه بشكل نهائي في يناير المقبل.   

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ويتوجه صاحب الـ32 عاما إلى فرنسا في رحلة علاجية عقب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وانضم خالد بوطيب إلى الزمالك في يناير الماضي، ولم يقدم المستوى المنتظر منه من قبل أنصار النادي الأبيض، كما لم تتم الاستفادة من اللاعب فنيا لفترة طويلة، خاصة مع حصوله على مقابل مالي كبير، يصل لمليون دولار سنويا.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط.

المصدر: وكالات

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