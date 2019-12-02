أزمة حمدي النقاز تتصاعد داخل جدران الزمالك المصري

يشهد نادي الزمالك المصري أزمة كبيرة بعد إعلان اللاعب التونسي، حمدي النقاز، فسخ تعاقده مع النادي الأبيض لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكتب النقاز على صفحته في "إنستغرام": "تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية وليس لشهر أو لاثنين، أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها، وحظ موفق لأصحابي وإخوتي".

وأكد الظهير الأيمن للزمالك، أن فسخ عقده مع النادي قانوني لإرساله خطابا إلى النادي عبر محاميه يوم 12 من شهر نوفمبر الماضي، ويتضمن منح الزمالك مهلة 15 يوما لسداد مستحقاته أو يتم فسخ التعاقد.

وأضاف النقاز أن المهلة انتهت ولم يحصل على مستحقاته، لذا فإن فسخ عقده قانوني. كما تقدم اللاعب البالغ 27 عاما بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لضمان حقه.

🗣انيس بن ميم محامي حمدي النقاز عبر @Filgoal



💬اللاعب قام بفسخ عقده مع الزمالك وتقدم بشكوي رسمية لـ فيفا للحصول علي مستحقاته المتأخرة#في_الدوريpic.twitter.com/p8MtnyCLJh — FilGoal (@FilGoal) December 2, 2019

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ويأتي قرار النقاز، في الوقت الذي يمر به الزمالك بأزمة مالية كبيرة منذ بداية الموسم، وإعلان عدد من اللاعبين عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية أو مقدمات العقود السنوية، وتحديدا اللاعبين القدامى والذين اقتربت عقودهم من الانتهاء أو تلقوا عروضا خارجية بمبالغ أكبر.

ويعاني الزمالك من أزمة فنية بعد خسارتين متتاليتين أمام إنبي 1-2 في الدوري المحلي، ومازيمبي الكونغولي الديموقراطي 0-3 في الجولة الأولى من دور المجموعات (ثمن النهائي) لمسابقة دوي أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعلن مسؤلو الزمالك موقفهم من قرار حمدي النقاز وتحديد رد فعل النادي، سواء بالتصعيد ضد اللاعب أو التوصل معه لاتفاق يقضي بعودته من جديد لصفوف الفريق، وإنهاء أزمته المادية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية