مرتضى منصور يتوعد لاعبين من الزمالك بعد الهزيمة أمام إنبي

شن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور، هجوما لاذعا على "اللاعبين المتمردين"، بعد خسارة فريقه أمام مضيفه إنبي (1-2)، ضمن الدوري المصري الممتاز.

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وقال منصور في تصريحات صحفية: "الثنائي عبدالله جمعة وطارق حامد يتمردان على الزمالك، وهما من امتنعا عن المشاركة في اللقاء".

وأضاف: "سنتخذ قرارات رادعة تجاه اللاعبين المتمردين، وليس لطارق حامد مستحقات في النادي، فقمت بدفع مليوني جنيه له من جيبي الشخصي".

وتلقى الزمالك أول هزيمة في الموسم الحالي للدوري، على يد إنبي (1-2)، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري المحلي الممتاز لكرة القدم، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط، ويتراجع إلى المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات