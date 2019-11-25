الأهلي يدك حصون الجونة برباعية

ألحق فريق الأهلي هزيمة ساحقة بمضيفه الجونة (4-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الاثنين، والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتألق النجم الأهلاوي المخضرم وليد سليمان بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك"، في الدقائق (10 و42 و49).

بينما تكفل زميله حسين الشحات بتسجيل الهدف الرابع "للمارد الأحمر"، قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للقاء.

ورفع الأهلي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 12 نقطة، ليعتلي صدارة الدوري، متجاوزا بفارق نقطة فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات