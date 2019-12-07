القبض على عدد من جماهير الأهلي في لقاء الهلال السوداني.. والخطيب يتدخل

ألقت الجهات الأمنية المصرية القبض على عدد من المشجعين خلال لقاء الأهلي المصري مع الهلال السوداني في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات من بطولة كأس دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشهدت مدرجات استاد السلام مشادات بين الجماهير وبعض رجال الأمن، بعد أن رددت الجماهير بعض الهتافات اعتراضا على بعض الأمور التنظيمية في المباراة خلال أحداث الشوط الأول.

وسارع محمود الخطيب رئيس الأهلي إلى النزول من المقصورة لتهدئة الجماهير والتعرف على أسباب هتافها "تعال يا خطيب".

وكانت جماهير الأهلي قد اعترضت على منع الشركة التي تؤمن مباراة الأهلي والهلال السوداني، لدخول معدات التشجيع مع الجماهير قبل انطلاق المباراة بداعي إجراءات الأمان، لذا قامت بالهتاف ضد شركة التأمين قبل أن تقوم بمهاجمة مجلس إدارة الأحمر لصمته ضد هذه الإجراءات.

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وهتفت جماهير المارد الأحمر، قائلة: "صالح قالها والكل يطيع.. النادي الأهلي فوق الجميع".

وأضافت: "مجلس الأهلي مسؤولية.. مش كراسي وشمسية".

وطالبت جماهير الأهلي من الخطيب أن يقف مجلس إدارة الأحمر في ظهر الجماهير التي تأتي لتساند النادي في المدرجات.

ووعد الخطيب بإنهاء الأزمة سريعا، ودعا محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الموجود في الملعب إلى التدخل لدى الأمن لحل الأزمة والإفراج عن الجماهير التي لم تتورط في إثارة الشغب في المدرجات، قبل فتح أي محاضر رسمية، وهو الأمر الذي قوبل بتصفيق كبير وتحية خاصة من جانب الجماهير للخطيب على أمل حل الأزمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية