الأهلي المصري يحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال على حساب الهلال السوداني (فيديو)

حقق الأهلي المصري انتصارا ثمينا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بفوزه على ضيفه الهلال السوداني 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وسجل ثنائية الأهلي حسن الشحات ورمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقتين 15 و37 على الترتيب، بينما أحرز هدف الهلال أطهر الطاهر في الدقيقة 90+7.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalCAFCL#ASCAHLpic.twitter.com/LVRDZCImt1 — CAF (@CAF_Online) December 6, 2019

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ورفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط محتلا المركز الثالث بنفس رصيد الهلال والنجم الساحلي الذي يخوض لقاء الجولة الثانية غدا السبت أمام مضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وبهذا الفوز، تجاوز الأهلي آثار كبوة الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في ملعب رادس بالجولة الافتتاحية.

المصدر: وكالات