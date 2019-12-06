 
مباشر

الأهلي المصري يحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال على حساب الهلال السوداني (فيديو)

الرياضة

الأهلي المصري يحقق انتصاره الأول في دوري الأبطال على حساب الهلال السوداني (فيديو)
AlAhly/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muoy

حقق الأهلي المصري انتصارا ثمينا في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بفوزه على ضيفه الهلال السوداني 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وسجل ثنائية الأهلي حسن الشحات ورمضان صبحي من ركلة جزاء في الدقيقتين 15 و37 على الترتيب، بينما أحرز هدف الهلال أطهر الطاهر في الدقيقة 90+7.

إقرأ المزيد
الأهلي المصري يسقط أمام النجم الساحلي التونسي
الأهلي المصري يسقط أمام النجم الساحلي التونسي

ورفع الأهلي رصيده إلى 3 نقاط محتلا المركز الثالث بنفس رصيد الهلال والنجم الساحلي الذي يخوض لقاء الجولة الثانية غدا السبت أمام مضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وبهذا الفوز، تجاوز الأهلي آثار كبوة الخسارة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد في ملعب رادس بالجولة الافتتاحية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا