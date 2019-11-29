الأهلي المصري يسقط أمام النجم الساحلي التونسي

خسر النادي الأهلي المصري أمام مضيفه نادي النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد، اليوم الجمعة، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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ويدين الفريق التونسي بالفضل في انتصاره للاعبه، يوسف الشيخاوي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 50 من زمن اللقاء، الذي أقيم على ملعب "رادس".

وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13، بعد طرد مدافعه، أيمن أشرف، بعد تدخل مع مهاجم النجم الساحلي، ماهر الحناشي.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، تغلب الهلال السوداني على ضيفه بلاتينوم ستارز من زيمبابوي بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات