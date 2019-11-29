شبيبة القبائل يهزم فيتا كلوب الكونغولي

استهل فريق شبيبة القبائل الجزائري مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوز صعب على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي (1-0)، اليوم الجمعة.

ويعود الفضل في انتصار شبيبة القبائل إلى لاعبه، توفيق عداد، الذي سجل هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 66، من عمر المباراة التي جرت على ملعب "1 نوفمبر" بمدينة تيزي وزو.

وحصد شبيبة القبائل نقاط اللقاء الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، بانتظار نتيجة المباراة المرتقبة بين الرجاء الرياضي المغربي وضيفه الترجي الرياضي التونسي، غدا السبت.

المصدر: وكالات