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الهلال السوداني يطيح بمدربه بعد الخسارة أمام الأهلي المصري

الرياضة

الهلال السوداني يطيح بمدربه بعد الخسارة أمام الأهلي المصري
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أعلن نادي الهلال السوداني إقالة مدربه صلاح آدم، وذلك عقب هزيمة الفريق الجمعة أمام مضيفه الأهلي المصري 2-1، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ونشر الهلال السوداني قرار الإقالة على حسابه الرسمي في "فيسبوك"، عقب الخسارة المخيبة أمام الفريق المصري في استاد "السلام" بالعاصمة القاهرة.

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وسيتولى مهمة الإشراف على الهلال مؤقتا المدرب المساعد هيثم مصطفى، في انتظار تعيين مدرب جديد، إذ أكد النادي أن مدربا أجنبيا سيقود الفريق في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسيكون المدرب الجديد هو ثالث مدرب للهلال السوداني هذا الموسم، بعد أن أقالت إدارة النادي المدير الفني التونسي نبيل الكوكي والسوداني صلاح آدم.

المصدر: وكالات

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