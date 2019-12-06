ماني يفوز بجائزة لاعب الشهر في ليفربول

أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة حصول السنغالي ساديو ماني، على جائزة أفضل لاعب في صفوف "الريدز" عن شهر نوفمبر الماضي.

WELL IN, SADIO! 🤩



The @StanChart Player of the Month for November 👏 pic.twitter.com/umn9wXAumc — Liverpool FC (@LFC) December 6, 2019

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وأحرز النجم السنغالي 3 أهداف خلال شهر نوفمبر الماضي مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل في مرمى كل من أستون فيلا، مانشستر سيتي، كريستال بالاس، بالإضافة لقيامه بتمريرة حاسمة.

وسجل اللاعب صاحب الـ27 عاما، 13 هدفا وصنع سبعة أهداف في 21 مباراة خاضها مع "الريدز" منذ بداية الموسم في كل البطولات.

المصدر: وكالات