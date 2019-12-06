أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" اليوم الجمعة، حصول الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، على جائزة جديدة.

وحسب الموقع الرسمي "لليغا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن ميسي حصل على جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر الماضي.

🌟 LEO MESSI 🌟



¡El jugador del @FCBarcelona_es es elegido Mejor Jugador del Mes de noviembre en #LaLigaSantander! 🏆👏



🗒 https://t.co/AVKpEWi759pic.twitter.com/63y9PjbgVo — LaLiga (@LaLiga) December 6, 2019

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وأشار موقع "الليغا" إلى أن ميسي نجح في تسجيل 4 أهداف في الشهر الماضي بالإضافة إلى تقديم تمريرة حاسمة.

وقام ميسي بزيارة شباك ليفانتي، بالإضافة إلى تسجيل هاتريك ضد سيلتا فيغو، وقدم تمريرة حاسمة للويس سواريز ضد ليغانيس.

ومن المقرر أن يتسلم النجم الأرجنتيني جائزته قبل مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ18، والمقررة في 21 ديسمبر الجاري.

يذكر أن ميسي توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، في حفل أقيم في الـ2 من الشهر الجاري في باريس، لينفرد بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

المصدر: وكالات