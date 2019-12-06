لماذا سيرتدي لاعبو ريال مدريد اللون الأخضر أمام إسبانيول؟

سيرتدي ريال مدريد الإسباني القميص الأخضر (الزي الثالث)، أثناء مواجهة إسبانيول غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعبه "سانتياغو برنابيو".

وتأتي هذه المبادرة من النادي الملكي كإشارة دعم لقمة المناخ التي تجرى حاليا في العاصمة الإسبانية وجذب الانتباه نحو الحدث.

وأعلن النادي الإسباني عبر بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن: "هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الريال لجهود حماية البيئة وقمة الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 25 بشأن التغير المناخي".

Real Madrid will play in green against Espanyol https://t.co/pTGJNMMNR2pic.twitter.com/HUCFBTToTf — David Wilson (@LikeRealMadrid) December 5, 2019

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وستكون هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها لاعبو ريال مدريد القميص الأخضر في مباراة رسمية، حيث لم يظهر لاعبو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بهذا اللون سوى في مباراة ودية في فترة الإعداد قبل الموسم أمام سالزبورغ النمساوي.

وستعلق لافتة كبيرة بشأن تغير المناخ في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وستظل هناك حتى 13 ديسمبر الجاري.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب جدول "الليغا" الإسبانية برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر.

المصدر: realmadrid.com