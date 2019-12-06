 
مباشر

لماذا سيرتدي لاعبو ريال مدريد اللون الأخضر أمام إسبانيول؟

الرياضة

لماذا سيرتدي لاعبو ريال مدريد اللون الأخضر أمام إسبانيول؟
AFP ANDER GILLENEA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muib

سيرتدي ريال مدريد الإسباني القميص الأخضر (الزي الثالث)، أثناء مواجهة إسبانيول غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعبه "سانتياغو برنابيو".

وتأتي هذه المبادرة من النادي الملكي كإشارة دعم لقمة المناخ التي تجرى حاليا في العاصمة الإسبانية وجذب الانتباه نحو الحدث.

وأعلن النادي الإسباني عبر بيان نشر على موقعه الإلكتروني أن: "هذه المبادرة تأتي في إطار دعم الريال لجهود حماية البيئة وقمة الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 25 بشأن التغير المناخي".

إقرأ المزيد
ريال مدريد يكشف قميصه الرابع في إصدار خاص (فيديو وصور)
ريال مدريد يكشف قميصه الرابع في إصدار خاص (فيديو وصور)

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها لاعبو ريال مدريد القميص الأخضر في مباراة رسمية، حيث لم يظهر لاعبو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بهذا اللون سوى في مباراة ودية في فترة الإعداد قبل الموسم أمام سالزبورغ النمساوي.

وستعلق لافتة كبيرة بشأن تغير المناخ في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وستظل هناك حتى 13 ديسمبر الجاري.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة ترتيب جدول "الليغا" الإسبانية برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن برشلونة المتصدر.

المصدر: realmadrid.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا