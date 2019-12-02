ريال مدريد يكشف قميصه الرابع في إصدار خاص (فيديو وصور)
كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين عن قميص رابع، سيظهر بشكل حصري في لعبة "الفيفا" الإلكترونية الشهيرة.
LIMITED EDITION @EASPORTSFIFA X @adidasfootball X @realmadriden— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) December 2, 2019
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ونشر الحساب الرسمي للنادي الملكي في "تويتر"، صورا لنجومه بالقميص الجديد بالتعاون مع شركة "EA Sports"، التي تنتج لعبة "الفيفا" سنويا، بالإضافة لشركة "أديداس" التي تتعاون مع الريال في إنتاج القمصان منذ سنوات طويلة.
#RealMadrid have dropped their 'FIFA EXCLUSIVE' fourth kit. 👕#HalaMadridpic.twitter.com/hdvIsbqSXI— Offside Theory Football (@OffsideTheory) December 2, 2019
وجاء القميص باللون الأسود الداكن والنقاط الذهبية، وشارك في الإعلان عنه، نجوم الفريق الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي مارسيلو، والصربي لوكا يوفيتش والكولومبي خاميس رودريغيز.
المصدر: وكالات