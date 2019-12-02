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ميسي يصنع رقما جديدا أمام أتلتيكو مدريد (فيديو)

الرياضة

ميسي يصنع رقما جديدا أمام أتلتيكو مدريد (فيديو)
AFP GABRIEL BOUYS
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تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام أتلتيكو مدريد ومنح فريقه برشلونة 3 نقاط ثمينة من معقل أتلتيكو، بعدما قام بتسجيل هدف المباراة الوحيد، الأحد، ضمن الجولة الـ15 للدوري الإسباني.

ونجح الفريق الكتالوني في الخروج من ملعب "واندا متروبوليتانو" بنقاط المباراة بعد كرة سددها ميسي بيسراه على يمين حارس "الروخي بلانكوس" في الوقت القاتل، قبل 4 دقائق من انتهاء الزمن الأصلي للمباراة.

وهو الهدف الـ 12 لقائد برشلونة في الليغا هذا الموسم، والـ 25 له أمام أتلتيكو مدريد، في 27 مباراة في الدوري المحلي.

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وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل رقم 30 للأرجنتيني في شباك أتلتيكو، في جميع المسابقات.

وهو الهدف الأول لميسي، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، الذي انتقل إليه أتلتيكو مدريد قبل عامين

واستعاد برشلونة صدارة الليغا من جديد بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد الفائز على ألافيس 2-1 يوم السبت الماضي.

المصدر: وكالات

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