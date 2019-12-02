بالفيديو.. استقبال محبط من جماهير أتلتيكو مدريد لنجم من نجوم برشلونة

أطلقت جماهير أتلتيكو مدريد صافرات استهجان ضد الفرنسي أنطوان غريزمان، وذلك خلال مباراة فريقها أمام برشلونة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ولم تنس جماهير "الروخي بلانكوس" الطريقة التي رحل بها النجم الفرنسي عن الفريق إلى صفوف المنافس التقليدي برشلونة خلال الصيف الماضي، بعدما تم دفع قيمة شرطه الجزائي البالغ 120 مليون يورو.

وكانت جماهير الروخي بلانكوس قد قامت بمهاجمة وتشويه الجدارية الخاصة باللاعب غريزمان الموضوعة في ممر خاص داخل أروقة ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وهو الممر الخاص بأساطير النادي المدريدي، وذلك بوضع دمى على شكل "فأر" على اللوحة مع علامة x، كما أنها رددت عبارة "الموت لغريزمان" قبل الدخول للمدرجات.

Antoine Griezmann returns to Atletico Madrid for the first time since leaving them this summer.



Just listen to the reaction of the fans at Wanda Metroplitano when Griezmann's photo appears on the mega screen. Wow. pic.twitter.com/Pi0C3fkcoz — FutbolBible (@FutbolBible) December 1, 2019

وخلال مرحلة الإحماء عقب نزول لاعبي برشلونة لأرض الملعب، أطلقت الجماهير صافرات استهجان ضد غريزمان، وتعالت هذه الصافرات بعدما ردد المذيع الداخلي للملعب، اسم النجم الفرنسي.

وتابعت جماهير النادي المدريدي إطلاق الصافرات الغاضبة ضد غريزمان، كلما لمس الكرة.

⚡️ Con ratas de peluche y basura, así dejaron los aficionados del Atlético de Madrid la placa conmemorativa de Antoine Griezmann en su regreso al Wanda Metropolitano. Vía @mediotiempopic.twitter.com/LuYK9GjQuB — Gerardo Villarreal (@fyugbedop) December 1, 2019

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يذكر أن حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، والذي سبق له حماية شباك أتلتيكو مدريد سابقا، قد لقي المصير ذاته، إذ هاجمته جماهير الأتليتي فور دخوله ملعب المباراة، وألقت نحوه العديد من مجسمات الفئران.

المصدر: "تويتر"