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بالفيديو.. استقبال محبط من جماهير أتلتيكو مدريد لنجم من نجوم برشلونة

الرياضة

بالفيديو.. استقبال محبط من جماهير أتلتيكو مدريد لنجم من نجوم برشلونة
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
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أطلقت جماهير أتلتيكو مدريد صافرات استهجان ضد الفرنسي أنطوان غريزمان، وذلك خلال مباراة فريقها أمام برشلونة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

ولم تنس جماهير "الروخي بلانكوس" الطريقة التي رحل بها النجم الفرنسي عن الفريق إلى صفوف المنافس التقليدي برشلونة خلال الصيف الماضي، بعدما تم دفع قيمة شرطه الجزائي البالغ 120 مليون يورو.

وكانت جماهير الروخي بلانكوس قد قامت بمهاجمة وتشويه الجدارية الخاصة باللاعب غريزمان الموضوعة في ممر خاص داخل أروقة ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، وهو الممر الخاص بأساطير النادي المدريدي، وذلك بوضع دمى على شكل "فأر" على اللوحة مع علامة x، كما أنها رددت عبارة "الموت لغريزمان" قبل الدخول للمدرجات.

وخلال مرحلة الإحماء عقب نزول لاعبي برشلونة لأرض الملعب، أطلقت الجماهير صافرات استهجان  ضد غريزمان، وتعالت هذه الصافرات بعدما ردد المذيع الداخلي للملعب، اسم النجم الفرنسي.

وتابعت جماهير النادي المدريدي إطلاق الصافرات الغاضبة ضد غريزمان، كلما لمس الكرة.

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يذكر أن حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، والذي سبق له حماية شباك أتلتيكو مدريد سابقا، قد لقي المصير ذاته، إذ هاجمته جماهير الأتليتي فور دخوله ملعب المباراة، وألقت نحوه العديد من مجسمات الفئران.

المصدر: "تويتر"

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