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برشلونة يستعيد صدارة الليغا من بوابة أتلتيكو مدريد (فيديو)

الرياضة

برشلونة يستعيد صدارة الليغا من بوابة أتلتيكو مدريد (فيديو)
AFP GABRIEL BOUYS
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استعاد فريق برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف وحيد، في مباراة القمة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 لليغا.

ويدين الفريق الكتالوني بالفضل في انتصاره لقائده النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الوقت القاتل، قبل أربع دقائق من انتهاء الزمن الأصلي للقاء الذي جرى على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

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وحقق برشلونة بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، ويرتقي إلى المركز الأول في الدوري، متجاوزا بفارق الأهداف غريمه التقليدي، ريال مدريد.

في حين، توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 25 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس.

المصدر: RT 

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