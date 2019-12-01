 
مباشر

إشبيلية يتجاوز برشلونة (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يتجاوز برشلونة (فيديو)
AFP JORGE GUERRERO
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtgn

ارتقى فريق إشبيلية إلى مركز وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ليغانيتس بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 لليغا.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في انتصاره لمدافعه البرازيلي، دييغو كارلوس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 63 من زمن القاء الذي جرى على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في مدينة إشبيلية.

وحقق إشبيلية بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويتقدم إلى مركز الوصافة في الدوري، متجاوزا بفارق نقطتين فريق برشلونة، الذي سيحل ضيفا على فريق أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات هذه المرحلة مساء اليوم، كما لديه مباراة مؤجلة مع ريال مدريد، المتصدر برصيد 31 نقطة.

في حين، يقبع ليغانيس في قاع الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أقوى الجيوش في العالم وبعض من مميزاتها الكبيرة