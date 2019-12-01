إشبيلية يتجاوز برشلونة (فيديو)

ارتقى فريق إشبيلية إلى مركز وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه ليغانيتس بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 15 لليغا.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في انتصاره لمدافعه البرازيلي، دييغو كارلوس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 63 من زمن القاء الذي جرى على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في مدينة إشبيلية.

وحقق إشبيلية بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة، ويتقدم إلى مركز الوصافة في الدوري، متجاوزا بفارق نقطتين فريق برشلونة، الذي سيحل ضيفا على فريق أتلتيكو مدريد، في قمة مباريات هذه المرحلة مساء اليوم، كما لديه مباراة مؤجلة مع ريال مدريد، المتصدر برصيد 31 نقطة.

في حين، يقبع ليغانيس في قاع الترتيب برصيد 6 نقاط فقط.

المصدر: RT