"قمة" أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. غريزمان وجها لوجه مع فريقه السابق

تنطلق في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، المباراة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وضيفه برشلونة، في قمة منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بالتشكيلة الأساسية التالية "للروخي بلانكوس"، أمام ضيفه العملاق الكتالوني، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد:

بينما اختار أرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الأساسية التالية للبلوغرانا، لمواجهة "الروخي بلانكوس":

The starting XI for #AtletiBarça! — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 декабря 2019 г.

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ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لاستعادة صدارة الدوري من جهة، وتوسيع الفارق مع أتلتيكو مدريد إلى 6 نقاط من جهة أخرى، علما بأن "البارسا" يملك في جعبته مباراة مؤجلة مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

في حين، يتطلع أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز واللحاق بالعملاق الكتالوني في المركز الثاني، وتفادي تلقي ضربة جديدة بالهزيمة أمام برشلونة، التي قد تقلص من حظوظه في المنافسة على لقب "الليغا" هذا الموسم.

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