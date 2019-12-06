دموع لاعب عراقي تشعل مواقع التواصل بعد وداع بطولة خليجي 24

أهدر محمد قاسم ركلة ترجيح حاسمة لمنتخب العراق، ليطيح بأسود الرافدين خارج خليجي 24 لصالح منتخب البحرين بفارق ركلات الترجيح بـ5-3، بعد تعادل بـ2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولم يتمالك اللاعب الشاب نفسه بعد انتهاء المباراة، ليجهش بالبكاء معتبرا نفسه السبب الرئيس لمغادرة منتخب بلاده البطولة من الدور نصف النهائي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة خطفت الأضواء بتوجه مدرب المنتخب البحريني، البرتغالي هيليو سوزا، إلى اللاعب ليكون أول المواسين له.

Poor Mohammed Qasim. He’s been excellent and didn’t deserve this! pic.twitter.com/E5iZZdTx7O — Home Of Iraq Football - ‎ اخبار الكرة العراقية (@Iraq_Football_) December 5, 2019

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وأطلقت الجماهير العراقية هاشتاغ #فدوه_الك_محمد_قاسم معلنة دعمها للاعب عبر موقع "تويتر".

يذكر أن محمد قاسم البالغ 23 عاما، وهو مهاجم نادي القوة الجوية العراقي، برز كأحد نجوم البطولة الخليجية، بعد أن سجل هدفي الفوز بمرمى قطر.

شوف الغيرة يربي 🥺🥺 علمود ضياع ضربة جزاء هلكد بچة وسياسينة العارات ضيعيت ارواح ومستقبل شباب بعمر الورد وبلا احساس وبعدهم مستمرين الله يلعنهم #فدوه_الك_محمد_قاسمpic.twitter.com/BWQUDuIQzh — banin.Z (@banin_z) December 5, 2019

خسرنا البطولة بس كسبناك يا محمد

موهوب و شجاع وبعدك ببدايتك

بالتوفيق بالحاضر والمستقبل

احنا لولا اهدافك ما وصلنا لهل مباراة اساسا

وكل الدعم دموعك غالية والبطولة ودية

والقادم افضل واهم 🇮🇶❤❤❤

#فدوة_الك_محمد_قاسمpic.twitter.com/N9fig9SuzN — هالة 🧡 (@hala_loa) December 5, 2019

م انقهرت لان خسرنا وطلعنا من البطوله ابد !! بس انقهرت حيل على انهيار محمد قاسم بعد م ضيع ركلة الجزاء لتبچي دموعك غالية على كل العراقيين بچيت وياه والله 🥺🥺😭😭💔 ومنصدك #فدوة_الك_محمد_قاسمpic.twitter.com/ZkFORnr1nf — ‏𒂼𒄄 🇮🇶 (@Jisevn) December 5, 2019

محمد ضيع جزاء وكتل روحه من البجي وتأنيب الضمير

وأكو ناس ضيعت وطن وكتلوا ارواح بريئة ومرفلهم جفن

هذا الفرق بين الدخيل والاصيل

دموعك غالية

كفيتوا و وفيتوا 💙🇮🇶#فدوة_الك_محمد_قاسمpic.twitter.com/fIl7L7cgnu — 𝐙𝐀𝐈𝐍𝐀𝐁 𝐇𝐀𝐒𝐇𝐈𝐌 🇮🇶 (@zainabbhashim) December 5, 2019

المصدر: "تويتر"