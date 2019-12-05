أصدر ريال مدريد الإسباني بيانا حول الإصابة التي يعاني منها نجمه البلجيكي إيدين هازارد والتي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال البيان، الذي نشره النادي الملكي على موقعه الرسمي: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى (كسر خارجي غير مكتمل)، وفي انتظار التطورات".

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وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أنه بهذا التشخيص، تأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة في الكلاسيكو المقرر يوم 18 ديسمبر الجاري، لأن هذا النوع من الإصابة يحتاج بين 4 و6 أسابيع للعلاج.



وظهر هازارد وهو يتكئ على العكاز أمس خلال حفل عشاء لريال مدريد، إثر الإصابة التي تعرض لها.

المصدر: وكالات