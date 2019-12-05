رسميا.. محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول في مونديال الأندية

أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن قائمة 23 لاعبا المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستستضيفها قطر في الفترة ما بين 11 من ديسمبر الجاري، وحتى 21 من الشهر نفسه.

وسيلعب "الريدز" مباراتين في تلك البطولة، الأولى أمام الفائز من مباراة مونتيري المكسيكي ومنافسه (السد القطري أو هينجيني سبورت) في 18 من شهر ديسمبر الجاري، والثانية في 21 من نفس الشهر إما في مواجهة النهائي أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسيغيب عن بعثة الفريق الإنجليزي الثنائي جويل ماتيب، وفابينيو بسبب الإصابة، بالمقابل سيتواجد نجوم الفريق أمثال محمد صلاح، وساديو ماني، وروبيرتو فيرمينيو، وفيرجيل فان دايك، والحارس أليسون بيكر.

🔴 LIVERPOOL FC 🔴



Liverpool’s sixth European Cup restores them among the world’s super clubs and their fans can expect more to come in 2019 ⚽🔥



Who do you think will be the most important member of the club this season?🥇 pic.twitter.com/YH0YiTNobx — Betway Ghana (@betway_gh) August 19, 2019

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وجاءت قائمة ليفربول المستدعاة لمونديال الأندية كالتالي:

حراسة المرمى : أليسون بيكر، أدريان، أندي لونجران

خط الدفاع : فيرجيل فان دايك، ديان لوفرن، جو غوميز، أندي روبيرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز.

خط الوسط : فينالدوم، جيمس ميلنر، نابي كيتا، هيندرسون، أليكس أوكسليد تشامبرلين، آدم لالانا، كورتيس جونز، هارفي إيليوت.

خط الهجوم : شيردان شاكيري، ساديو ماني، ديفوك أوريغي، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينيو، ريان بريوستر.

المصدر:وكالات