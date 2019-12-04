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ليفربول يحسم "ديربي الميرسيسايد" بخماسية ويحلق في صدارة "البريمير ليغ"

الرياضة

ليفربول يحسم
Gettyimages.ru
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تغلب ليفربول على ضيفه إيفرتون بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما بديربي "الميرسيسايد"، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل خماسية "الريدز" كل من البلجيكي ديفوك أوريغي (هدفين) والسويسري شيردان شاكيري والسنغالي ساديو ماني والهولندي جيورجينهو فاينالدوم في الدقائق 6 و17 و31 و45 و90، فيما سجل هدفي الضيوف مايكل كين والبرازيلي ريتشارليسون في الدقيقتين 21 و48 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في الصدارة إلى 43 نقطة، مبتعدا بـ 8 نقاط عن أقرب مطارديه ليستر سيتي صاحب الـ 35 نقطة، فيما توقف رصيد جاره إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الـ 18 على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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المصدر: sportbox

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