"الشياطين الحمر" يلحقون بتوتنهام الهزيمة الأولى تحت قيادة مورينيو

حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين اليونايتد بالفضل في الفوز لنجمه ماركوس راشفورد الذي سجل هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 6 و49، فيما سجل هدف توتنهام ديلي آلي في الدقيقة 39 من عمر اللقاء.

@MarcusRashford's double seals the three points for #MUFC! — Manchester United (@ManUtd) December 4, 2019

وهذه الهزيمة هي الأولى لتوتنهام في الدوري تحت قيادة المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، بعد انتصارين على كل من وست هام يونايتد وبورنموث وبنتيجة واحدة 3-2.

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ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن على جدول ترتيب "البريمير ليغ".

المصدر: sportbox