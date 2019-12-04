رباعية قطر تطيح بمدرب الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إقالة مدرب منتخبه الأول، الهولندي بيرت فان مارفيك من منصبه، على خلفية وداع "الأبيض" لكأس الخليج الـ 24 لكرة القدم في الدوحة من الدور الأول.

وكتب الاتحاد في موقعه الرسمي عبر بيان مقتضب: "قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم الاستغناء عن خدمات السيد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، وقدم المجلس الشكر للسيد مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض. وسيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة".

اتحاد الكرة يستغني عن خدمات فان مارفيك

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التفاصيل : https://t.co/cVXm5oFb97pic.twitter.com/Xs5aWPxM3q — UAEFA (@uaefa_ae) December 4, 2019

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واستهل منتخب الإمارات مشواره في البطولة الخليجية بفوز على اليمن بثلاثية علي مبخوت. لكنه سقط في المباراة الثانية أمام العراق بهدفين قبل أن يودع بخفي حنين أمام قطر المضيفة 4-2 حيث سجل له مبخوت أيضا هدفين.

وكانت الجماهير الإماراتية، قد حملت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المدرب مسؤولية ما حدث لـ "الأبيض" في البطولة الخليجية، وقبلها في التصفيات الآسيوية، وطالبت برحيله بعدما حملت أيضا، اتحاد الكرة الإماراتي، جانبا من المسؤولية باختياره للمدرب الهولندي، ومن قبله الإيطالي زاكيروني.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الإماراتي، خاض منذ مارس الماضي، 12 مباراة ما بين ودية ورسمية، ولم يفز سوى في 5 مباريات فقط، منها مباراتان وديتان، وتعادل في مباراتين وديتين.

وأشرف فان مارفيك (67 عاما) على منتخب هولندا بين 2008 و2012 وقاده الى وصافة كأس العالم 2010، والسعودية بين 2015 و2017 وساهم في عودتها الى كأس العالم 2018، قبل أن يشرف على المنتخب الأسترالي في مونديال 2018 حيث خسر مرتين وتعادل مرة. وقاد فينورد روتردام الى لقب كأس الاتحاد الأوروبي في 2002.

المصدر: وكالات