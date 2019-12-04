حقيقة شعار مانشستر يونايتد المثير للجدل

رفعت عدة أندية إنجليزية شعار دعم المثليين، من بينها مانشستر يونايتد الذي غير شعار النادي على كافة منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي ما أثار الأوساط العربية على "السوشال ميديا".

واستبدلت حسابات نادي "الشياطين الحمر" الصورة الشخصية للحساب، بصورة على شكل قلب مقسوم بين ألوان قوس قزح، التي ترمز إلى المثلية، والألوان "الأحمر - الأبيض - الأسود"، مع انطلاق مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة الماضية، وتأتي تلك الخطوة في إطار حملة دعم حقوق المثليين التي تشارك فيها جميع أندية "البريمير ليغ".

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وأثارت الألوان الأخيرة الجدل على موقع التواصل، ظنا من البعض أنها تعبر عن ألوان علم إحدى الدول العربية التي تحمل ذات الألوان (مصر واليمن وسوريا والعراق).

واختلط الأمر على عدد من متابعي الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي في مصر، ما بين "دعم النادي للمثليين في مصر" تارة، و"مواساة ضحايا شهداء حادث العريش الإرهابي" تارة أخرى.

وجاءت الحقيقة خلف الصورة، وهي أن النصف الثاني من القلب يمثل ألوان الزي الرسمي للنادي وقام الحساب الرسمي على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، بوضع صورة توضح حقيقة الألوان الثلاثة والمقصود بها.

المصدر: "فيسبوك"