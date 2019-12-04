مورينيو يعود إلى معقل مانشستر يونايتد ورسالة عاطفية لجماهير "الشياطين الحمر"

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام الإنجليزي، إنه يتوقع استقبالا دافئا عندما يحل فريقه ضيفا على مانشستر يونايتد في ملعب "أولد ترافورد" اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويعود مورينيو لمعقل ناديه السابق للمرة الأولى منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، بعد فترة استمرت عامين ونصف العام، استطاع خلالها أن يقود الفريق للتتويج بالدوري الأوروبي والحصول على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي.

وقام مورينيو، الذي تولى تدريب توتنهام في نوفمبر الماضي، بقيادة توتنهام للفوز في المباريات الثلاث التي تولى فيها تدريب الفريق خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

Man Utd v Tottenham: What awaits Jose Mourinho on Old Trafford return? https://t.co/kyQk1L51IVpic.twitter.com/fevlGqO7T5 — AVP News (@avpnews_live) December 4, 2019

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وقال المدرب البرتغالي في حديثه عن مانشستر يونايتد :"يمكنني القول إن العودة مرة أخرى لأولد ترافورد بمثابة العودة لمكان كنت سعيدا بالتواجد فيه، لدي علاقة رائعة مع مشجعي مانشستر يونايتد".

وأضاف: "غدا أعود كمدير فني لفريق سيحاول التغلب على مانشستر يونايتد، وربما يعطي هذا منظورا مختلفا".

وتابع :"أتوقع أن تظهر الجماهير احترامها لي، ولكنني أتفهم أن ما يريدونه في الحقيقة عكس ما أريده، فأنا أسعى لفوز توتنهام، بالطبع، خلال المباراة أتوقع منهم أن ينسوني ويدعموا فريقهم".

وقال مورينيو إنه شعر "بالتواضع" من خلال "الاستقبال الجميل" الذي حظي به، عندما عاد لمانشستر يونايتد كمحلل تلفزيوني، ولكنه حاليا يستمتع بالعودة إلى التدريب مع توتنهام.

ويحتل السبيرز حاليا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة، من 14 مباراة، حقق الفوز في 5 والتعادل في مثلها، وخسارة 4 مباريات، بالمقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع بـ18 نقطة.

المصدر: وكالات