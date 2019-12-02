القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019

توج القطري أكرم عفيف، لاعب السد، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أقيم في هونغ كونغ، اليوم الاثنين.

وتسلم الجائزة نيابة عن عفيف، المدير الفني للسد، الإسباني تشافي هيرنانديز، نظرا لانشغال النجم القطري بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة "خليجي 24" المقامة حاليا في قطر.

لاعب منتخبنا ونادي السد @akramafif_

يحصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام ٢٠١٩ الف الف مبروووك ثالث لاعب قطري يحصل على هذه الجائزة pic.twitter.com/5mDm5i3iW4 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) December 2, 2019





وجرى تسليم الجائزة لتشافي من قبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا".



وجرى عرض رسالة مصورة للاعب أكرم عفيف، تقدم فيها بالشكر لزملائه وكل من سانده خلال الفترة الماضية، وكذلك للاتحاد الآسيوي.

very happy to be selected as the Asian Player of the Year. This is a great honor for me. thanks to my teammates and brothers the players of my club as well as the coaching staff and all the national team family, would like to tell them we are all “players of the year”. pic.twitter.com/nFa3wXhvQ9 — Akram Afif |اكرم عفيف اليافعي (@akramafif_) December 2, 2019





وفرض عفيف حضوره على صفوف منتخب قطر منذ عام 2015، وكان من الطبيعي أن يكون ضمن تشكيلة الفريق خلال منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث سجل هدفا وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه، ليقود بلاده إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخها.



وعلى مستوى النادي، ساهم عفيف في فوز نادي السد بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخه، حيث سجل 26 هدفا وصنع 15 هدفا، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.



وفي دوري أبطال آسيا 2019، سجل عفيف خمسة أهداف، ليقود الفريق إلى الوصول للدور قبل النهائي قبل أن يخسر أمام العين الإماراتي 5-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.



وتوجت اليابانية ساكي كوماجاي، لاعبة ليون الفرنسي والمنتخب الياباني، بجائزة أفضل لاعبة.





وشهد الحفل اليوم تتويج الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بجائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا، والياباني تومواكي يوشيكاوا بجائزة أفضل لاعب لكرة الصالات، واليابانية جون إيندو بجائزة أفضل لاعبة شابة، والكوري الجنوبي لي كانج إين بجائزة أفضل لاعب شاب.

AFC Futsal Player of the Year: Tomoki Yoshikawa (JPN)#AFCAwards2019pic.twitter.com/a57Fqc5MEQ — AFC (@theafcdotcom) December 2, 2019



كذلك فاز الكوري الجنوبي تشونغ جونغ يونغ بجائزة أفضل مدرب، واليابانية أساكو تاكاكورا بجائزة أفضل مدربة.

وأحرز الاتحاد الياباني، للمرة الخامسة، جائزة أفضل اتحاد وطني متطور.

AFC Member Association of the Year (Inspiring): Japan Football Association#AFCAwards2019pic.twitter.com/G7kjHQ1JVQ — AFC (@theafcdotcom) December 2, 2019

وفاز اتحاد هونج كونغ بجائزة أفضل اتحاد وطني صاعد، واتحاد غوام بجائزة أفضل اتحاد وطني طامح.



المصدر: وكالات