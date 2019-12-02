 
مباشر

القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019

الرياضة

القطري أكرم عفيف أفضل لاعب في آسيا لعام 2019
AFP Karim JAAFAR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mtny

توج القطري أكرم عفيف، لاعب السد، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019، وذلك في حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي أقيم في هونغ كونغ، اليوم الاثنين.

وتسلم الجائزة نيابة عن عفيف، المدير الفني للسد، الإسباني تشافي هيرنانديز، نظرا لانشغال النجم القطري بالمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة "خليجي 24" المقامة حاليا في قطر.



وجرى تسليم الجائزة لتشافي من قبل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا".


وجرى عرض رسالة مصورة للاعب أكرم عفيف، تقدم فيها بالشكر لزملائه وكل من سانده خلال الفترة الماضية، وكذلك للاتحاد الآسيوي.



وفرض عفيف حضوره على صفوف منتخب قطر منذ عام 2015، وكان من الطبيعي أن يكون ضمن تشكيلة الفريق خلال منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات، حيث سجل هدفا وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه، ليقود بلاده إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

وعلى مستوى النادي، ساهم عفيف في فوز نادي السد بلقب الدوري للمرة 14 في تاريخه، حيث سجل 26 هدفا وصنع 15 هدفا، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وفي دوري أبطال آسيا 2019، سجل عفيف خمسة أهداف، ليقود الفريق إلى الوصول للدور قبل النهائي قبل أن يخسر أمام العين الإماراتي 5-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتوجت اليابانية ساكي كوماجاي، لاعبة ليون الفرنسي والمنتخب الياباني، بجائزة أفضل لاعبة.



وشهد الحفل اليوم تتويج الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بجائزة أفضل لاعب محترف خارج قارة آسيا، والياباني تومواكي يوشيكاوا بجائزة أفضل لاعب لكرة الصالات، واليابانية جون إيندو بجائزة أفضل لاعبة شابة، والكوري الجنوبي لي كانج إين بجائزة أفضل لاعب شاب.


كذلك فاز الكوري الجنوبي تشونغ جونغ يونغ بجائزة أفضل مدرب، واليابانية أساكو تاكاكورا بجائزة أفضل مدربة.

وأحرز الاتحاد الياباني، للمرة الخامسة، جائزة أفضل اتحاد وطني متطور.

وفاز اتحاد هونج كونغ بجائزة أفضل اتحاد وطني صاعد، واتحاد غوام بجائزة أفضل اتحاد وطني طامح.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المرأة السودانية.. في انتظار"الحرية" بعد الثورة؟