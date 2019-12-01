هل حرم رونالدو يوفنتوس من هدف الفوز؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، حرم فيه فريقه من هدف على ضيفه ساسولو (2-2)، اليوم الأحد.

وسجل رونالدو هدف التعادل ليوفنتوس، في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

ولكن بعد بضع دقائق، ربما حرم رونالدو فريقه من هدف الفوز بسبب تمركزه الخاطئ أمام مرمى الخصم، حيث اصطدمت تسديدة الأرجنتيني باولو ديبالا بقدم البرتغالي، ومن غير المعروف ما إذا كان بإمكان حارس المرمى التصدي لتلك الكرة أم لا لو مرت نحو المرمى.

Cristiano Ronaldo vs Spal 01/12/2019: goals, skills and highlights pic.twitter.com/ezQMuPaCQL — Francisco (@fragiucal) 1 декабря 2019 г.

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وسقط يوفنتوس في فخ التعادل في عقر داره أمام فريق ساسولو (2-2) على أرضه وبين جماهيره، وخسر صدارة "الكالتشيو"، بعد فوز فريق إنتر ميلان على ضيفه سبال (2-1)، في اللقاء الذي جمعهما بعد مباراة يوفنتوس مباشرة، على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

المصدر: وكالات