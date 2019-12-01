إنتر ميلان ينتزع الصدارة من يوفنتوس (فيديو)

تصدر فريق إنتر ميلان الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه سبال (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة 14 من "الكالتشيو".

ويعود الفضل في فوز فريق أصحاب الأرض "الأفاعي" لمهاجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (16 و41).

بينما سجل اللاعب، ماتيا فالوتي، هدف الضيوف الوحيد، في الدقيقة 50 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

ورفع إنتر ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 37 نقطة، لينتزع صدارة "الكالتشيو" بفارق نقطة من يوفنتوس الذي سقط في فخ التعادل في عقر داره أمام فريق ساسولو (2-2).

بينما توقف رصيد سبال عند 9 نقاط، وبقي في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

المصدر: وكالات