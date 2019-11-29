شاهد.. هدف مبكر في لقاء الإمارات والعراق

تقدم المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي، في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الـ 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وافتتح المهاجم العراقي، علاء عباس، التسجيل بهدف مبكر، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة بداية اللقاء على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وضاعف المهاجم العراقي الآخر علاء عبد الزهرة النتيجة لمنتخب "أسود الرافدين"، في الدقيقة 37 بتسديدة رأسية.

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المصدر: RT