شاهد.. هدف مبكر في لقاء الإمارات والعراق
تقدم المنتخب العراقي على نظيره الإماراتي، في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، وذلك ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الـ 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.
وافتتح المهاجم العراقي، علاء عباس، التسجيل بهدف مبكر، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة بداية اللقاء على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة.
فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 1 - 0 على منتخب #الامارات عبر علاء عباس د6 #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/fHgh5xurZz— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29 ноября 2019 г.
وضاعف المهاجم العراقي الآخر علاء عبد الزهرة النتيجة لمنتخب "أسود الرافدين"، في الدقيقة 37 بتسديدة رأسية.
فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 2 - 0 على منتخب #الامارات عبر علاء عبد الزهرة د36 #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/Ru4d5DgGjh— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29 ноября 2019 г.
المصدر: RT