شاهد.. قطر تكتسح اليمن
صب منتخب قطر جام غضبه، بعد هزيمته أمام نظيره العراقي، على ضيفه اليمني، بفوزه الساحق عليه (6-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24".
وافتتح المدافع القطري عبد الكريم حسن "كيمو" التسجيل "للعنابي"، في الدقيقة 29 مستفيدا من خطأ دفاعي ساذج.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 1-0 على #اليمن في الدقيقة 29 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/aXSeaBS5HW— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29. november 2019
وعاد أفضل مدافع في آسيا ووقع على الهدف الشخصي الثاني له ولأصحاب الأرض، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، في الدقيقة 37، من زمن الشوط الأول
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 2 - 0 على #اليمن في الدقيقة 37 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/JAaAUvZF2i— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29. november 2019
وأضاف المهاجم، المعز علي، الهدف الرابع "للعنابي" في الدقيقة 57.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 3 - 0 على #اليمن في د57 عن طريق المعز علي .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/jynhKh0lP0— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29 ноября 2019 г.
وعاد عبدالكريم حسن، في الدقيقة 72، ووقع على الهدف الشخصي الثالث له، "هاتريك" والرابع لبلاده، سجله من ضربة جزاء.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 4 - 0 على #اليمن في د72 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/Q6TFUqD0bg— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29 ноября 2019 г.
وعزز عمر عبد الله الأحرق تقدم أصحاب الأرض بإحرازه الهدف الخامس، في الدقيقة 85.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 4 - 0 على #اليمن في د72 عن طريق عبدالكريم حسن .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/Q6TFUqD0bg— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29 ноября 2019 г.
ومن ثم اختتم المهاجمأكرم حسن عفيف سداسية العنابي، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة.
فيديو : هدف #منتخبنا_الوطني يتقدم 6 - 0 على #اليمن في د90 عن طريق اكرم عفيف .. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/ZBw5KMrykq— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29 ноября 2019 г.
وحصد منتخب قطر أول ثلاث نقاط له، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ليستعيد توازنه بعد هزيمته في المباراة الافتتاحية للبطولة (1-2) أمام العراق، الذي ضمن تأهله إلى الدور قبل النهائي للبطولة.
بينما مني اليمن بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام نظيره الإماراتي (0-3).
المصدر: RT