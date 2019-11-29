شاهد.. قطر تكتسح اليمن

صب منتخب قطر جام غضبه، بعد هزيمته أمام نظيره العراقي، على ضيفه اليمني، بفوزه الساحق عليه (6-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24".

وافتتح المدافع القطري عبد الكريم حسن "كيمو" التسجيل "للعنابي"، في الدقيقة 29 مستفيدا من خطأ دفاعي ساذج.

وعاد أفضل مدافع في آسيا ووقع على الهدف الشخصي الثاني له ولأصحاب الأرض، بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد، في الدقيقة 37، من زمن الشوط الأول

وأضاف المهاجم، المعز علي، الهدف الرابع "للعنابي" في الدقيقة 57.

وعاد عبدالكريم حسن، في الدقيقة 72، ووقع على الهدف الشخصي الثالث له، "هاتريك" والرابع لبلاده، سجله من ضربة جزاء.

وعزز عمر عبد الله الأحرق تقدم أصحاب الأرض بإحرازه الهدف الخامس، في الدقيقة 85.

ومن ثم اختتم المهاجمأكرم حسن عفيف سداسية العنابي، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة.

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وحصد منتخب قطر أول ثلاث نقاط له، وتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ليستعيد توازنه بعد هزيمته في المباراة الافتتاحية للبطولة (1-2) أمام العراق، الذي ضمن تأهله إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

بينما مني اليمن بالهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام نظيره الإماراتي (0-3).

المصدر: RT