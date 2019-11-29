شاهد.. العراق يشعل المنافسة بين الإمارات وقطر
أنجز المنتخب العراقي مهمته أمام نظيره الإماراتي، بفوزه عليه (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم 2019.
وافتتح المهاجم العراقي، علاء عباس، التسجيل بهدف مبكر، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية.
فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 1 - 0 على منتخب #الامارات عبر علاء عباس د6 #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/fHgh5xurZz— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29 ноября 2019 г.
وضاعف المهاجم العراقي الآخر علاء عبد الزهرة النتيجة لمنتخب "أسود الرافدين"، في الدقيقة 37 بتسديدة رأسية.
فيديو : هدف منتخب #العراق يتقدم 2 - 0 على منتخب #الامارات عبر علاء عبد الزهرة د36 #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/Ru4d5DgGjh— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29 ноября 2019 г.
وأهدر المدافع العراقي علي عدنان كاظم ضربة جزاء، حيث انقض الحارس الإماراتي محمد الشامي على كرته ببراعة، في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة.
فيديو : محمد الشامسي يتصدى لركلة جزاء سددها علي عدنان د84 #خليجي24#العراق_الاماراتpic.twitter.com/72BkD5w5OA— قنوات الكاس (@alkasschannel) 29. november 2019
وحقق العراق بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المربع الذهبي لـ "خليجي 24".
بينما توقف رصيد منتخب الإمارات عند ثلاث نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين نظيره القطري، صاحب الأرض والجمهور، ومنافسه اليمني، في وقت لاحق من اليوم أيضا.
المصدر: RT