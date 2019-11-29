شاهد.. العراق يشعل المنافسة بين الإمارات وقطر

أنجز المنتخب العراقي مهمته أمام نظيره الإماراتي، بفوزه عليه (2-0)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم 2019.

وافتتح المهاجم العراقي، علاء عباس، التسجيل بهدف مبكر، في الدقيقة السابعة من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف المهاجم العراقي الآخر علاء عبد الزهرة النتيجة لمنتخب "أسود الرافدين"، في الدقيقة 37 بتسديدة رأسية.

وأهدر المدافع العراقي علي عدنان كاظم ضربة جزاء، حيث انقض الحارس الإماراتي محمد الشامي على كرته ببراعة، في الدقيقة 84 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة.

فيديو : محمد الشامسي يتصدى لركلة جزاء سددها علي عدنان د84 #خليجي24#العراق_الاماراتpic.twitter.com/72BkD5w5OA — قنوات الكاس (@alkasschannel) 29. november 2019

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وحقق العراق بذلك انتصاره الثاني على التوالي، وانفرد بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، برصيد 6 نقاط، ليصبح قاب قوسين أو أدنى من بلوغ المربع الذهبي لـ "خليجي 24".

بينما توقف رصيد منتخب الإمارات عند ثلاث نقاط، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين نظيره القطري، صاحب الأرض والجمهور، ومنافسه اليمني، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT