"خليجي 24".. التشكيلة الأساسية لمباراة الإمارات والعراق

تنطلق مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الـ 24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، التي تستضيفها قطر، وتستمر لغاية الثامن من ديسمبر المقبل.

وستبدأ المباراة الافتتاحية لمنافسات الجولة الثانية، في تمام الساعة (17:30) بتوقيت الدوحة، وستجمع منتخبي الإمارات والعراق، على استاد خليفة الدولي.

واختار الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات، التشكيلة الأساسية التالية "للأبيض" لمواجهة نظيره العراقي:

في المقابل، وضع السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني لمنتخب العراق، التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب "أسود الرافدين" لمواجهة نظيره الإماراتي:

تشكيلة العراق امام الامارات .. التوقيت 5:30 م مكة 🔥🏆 pic.twitter.com/iw8tAUkhWL — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) 29 ноября 2019 г.

المصدر: وكالات