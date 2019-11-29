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قائمة الأندية المتأهلة مبكرا إلى دور الـ 32 لـ "يوروبا ليغ"

الرياضة

قائمة الأندية المتأهلة مبكرا إلى دور الـ 32 لـ
Globallookpress
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ضمن 12 ناديا التأهل مبكرا إلى دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، وذلك قبل جولة من نهاية دور المجموعات للبطولة.

وفيما يلي قائمة الأندية المتأهلة مبكرا إلى دور الـ 32 لـ "يوروبا ليغ":

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شاهد.. أهداف الجولة قبل الأخيرة لمجموعات
شاهد.. أهداف الجولة قبل الأخيرة لمجموعات "يوروبا ليغ"

المجموعة الأولى (A):

- إشبيلية (إسبانيا)

- أبويل نيقوسيا (قبرص)

المجموعة الرابعة (D):

- سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

- لاسك لينز (النمسا)

المجموعة الخامسة (E):

- سيلتك (إسكتلندا)

المجموعة الثامنة (H):

- إسبانيول (إسبانيا)

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نتائج مباريات الجولة قبل الأخيرة لمجموعات
نتائج مباريات الجولة قبل الأخيرة لمجموعات "يوروبا ليغ" كاملة

المجموعة التاسعة (I):

- جينت (بلجيكا)

- فولفسبورغ (ألمانيا)

المجموعة الحادية عشرة (K):

- سبورتينغ براغا (البرتغال)

- وولفرهامبتون (إنجلترا)

المجموعة الثانية عشرة (L):

- مانشستر يونايتد (إنجلترا)

- ألكمار (هولندا).

المصدر: RT 

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