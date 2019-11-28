سيناريوهات تأهل رفاق صلاح إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وضع ليفربول نفسه في موقف لا يحسد عليه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد اكتفائه أمس الأربعاء، بنتيجة التعادل 1-1 أمام ضيفه نابولي، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

ويحتل الفريق الإنجليزي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام نابولي الإيطالي الثاني، وثلاث نقاط أمام سالسبورغ النمساوي الثالث.

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هذا الشكل بين الثلاثي الإنجليزي، والإيطالي، والنمساوي، جعل الجولة المقبلة الأخيرة تحتمل كافة السيناريوهات، وصراع ليفربول على حجز الصدارة أو المركز الثاني، تحول إلى تهديد واضح بالخروج من دور المجموعات.

وسيحل ليفربول ضيفا ثقيلا على سالسبورغ في الجولة الأخيرة، بينما سيخوض نابولي مباراة سهلة على الورق أما ضيفه جينك البلجيكي، متذيل المجموعة بنقطة واحدة، الذي خرج منذ جولات من دائرة المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى الدور ثمن النهائي.

فيما يلي سيناريوهات تأهل ليفربول إلى الدور المقبل:

1- يتأهل ليفربول كيفما كانت نتيجته مع سالسبورغ في حال خسارة نابولي.

2- فوز ليفربول أو تعادله مع سالسبورغ، سيمنحه بطاقة العبور مباشرة إلى الدور المقبل.

3 - خسارة ليفربول بفارق هدف شريطة أن تكون بنتيجة 5-4 وما فوق.

4- ليفربول سيتصدر المجموعة في حال فوزه في الجولة الأخيرة بغض النظر عما ستؤول إليه نتيجة مباراة نابولي وجينك.

المصدر: RT