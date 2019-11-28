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صلاح "يهين" كوليبالي مجددا (فيديو)

الرياضة

صلاح
AFP
صلاح "يهين" كوليبالي مجددا (فيديو)
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يبدو أن محمد صلاح، نجم ليفربول، قد بات يشكل كابوسا حقيقيا لخاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، ففي كل مرة يتواجه فيها اللاعبان إلا وأقدم الفرعون المصري على مراوغة السنغالي بطريقة مهينة.

مواجهة الأمس بين ليفربول ونابولي (1-1)، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، لم تشذ عن هذه القاعدة، حيث تلاعب صلاح بكوليبالي مجددا.

وانسل صلاح من الجهة اليسرى في الدقيقة العاشرة، فحاول كوليبالي إيقافه، لكن النجم المصري وبحركة فنية رائعة، راوغ المدافع السنغالي، الذي فقد توازنه وسقط أرضا.

هذه المراوغة أعادت إلى الأذهان ما تعرضه له كوليبالي خلال مواجهتي نابولي وليفربول ذهابا وإيابا في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ففي مباراة الذهاب في نابولي، وخلال إحدى الكرات المشتركة، حاول كوليبالي، أفضل مدافع في الدوري الإيطالي، إيقاف صلاح، لكن سرعة هذا الأخير أجبرت المدافع السنغالي على ابتكار طريقة جديدة في الدفاع، حيث ارتمى بشكل كوميدي على طريقة أبطال المصارعة للتصدي للنجم المصري، لكن محاولته هذه باءت بالفشل، حيث توغل صلاح داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة.

وتكرر السيناريو ذاته في مباراة الإياب، حيث تلاعب صلاح مجددا بكوليبالي، قبل أن يسكن الكرة في شباك حارس نابولي، ليحجز لفريقه بطاقة العبور لثمن النهائي، ومن ثم واصل ليفربول طريقه لحجز اللقب الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.

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المصدر: "تويتر"

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