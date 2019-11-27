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شاهد.. الكويت تهز شباك السعودية في "خليجي 24"

الرياضة

شاهد.. الكويت تهز شباك السعودية في
@KuwaitFA
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تقدم المنتخب الكويتي على نظيره السعودي (2-0)، في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، في مستهل مشوارهما ضمن النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وسجل هدفي الأزرق الكويتي كل من اللاعبين، أحمد الظفيري، وسامي الصانع، في الدقيقتين (43 و45) على الترتيب، من زمن الشوط الأول للقاء المقام على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: "@alkasschannel" 

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