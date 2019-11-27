شاهد.. الكويت تهزم السعودية في "خليجي 24"

استهل المنتخب الكويتي مشواره في النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره السعودي (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في الدوحة.

وأحرز ثلاثية الأزرق الكويتي كل من اللاعبين، أحمد الظفيري، وسامي الصانع، ومبارك الفنيني، في الدقائق (43، 45، 90) على الترتيب.

بينما سجل السعودي، فراس البريكان، هدف "الأخضر" اليتيم، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة.

المصدر: "@alkasschannel"