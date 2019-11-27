شاهد.. الكويت تهزم السعودية في "خليجي 24"
استهل المنتخب الكويتي مشواره في النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره السعودي (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في الدوحة.
وأحرز ثلاثية الأزرق الكويتي كل من اللاعبين، أحمد الظفيري، وسامي الصانع، ومبارك الفنيني، في الدقائق (43، 45، 90) على الترتيب.
فيديو : هدف منتخب #الكويت يتقدم 1 - 0 على المنتخب #السعودية عبر أحمد الظفيري الدقيقة 43.. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/dN62bakORJ— قنوات الكاس (@alkasschannel) 27 ноября 2019 г.
فيديو : هدف منتخب #الكويت يتقدم 2 - 0 على المنتخب #السعودية عبر سامي الصانع د45.. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/wQLPtEN9ab— قنوات الكاس (@alkasschannel) 27 ноября 2019 г.
فيديو : هدف منتخب #الكويت يتقدم 3 - 0 منتخب #السعودية عبر مبارك الفنيني د90.. #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/7m8pwo7uyO— قنوات الكاس (@alkasschannel) 27 ноября 2019 г.
بينما سجل السعودي، فراس البريكان، هدف "الأخضر" اليتيم، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، في العاصمة القطرية الدوحة.
فيديو : هدف منتخب #السعودية يقلص الفارق 1 - 3 منتخب #الكويت عبر فراس البريكان د90+6 #خليجي24 .. #أهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميعpic.twitter.com/a7ThQReENA— قنوات الكاس (@alkasschannel) 27 ноября 2019 г.
المصدر: "@alkasschannel"