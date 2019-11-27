ريال مدريد يصدر بيانا بشأن إصابة نجمه هازارد

كشف ريال مدريد، اليوم الأربعاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه البلجيكي إيدين هازارد خلال لقائه أمام باريس سان جيرمان، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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وقال ريال مدريد في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن إيدين هازارد قد خضع لاختبارات من قبل الخدمات الطبية في النادي الملكي.

وأضاف أنه تم تشخيص إصابة النجم البلجيكي بكدمة خارجية في ساقه اليمنى، والنادي في انتظار تطور حالة اللاعب.

وخرج إيدين هازارد من أرض الملعب، في الدقيقة 69 من عمر المباراة (2-2)، إثر الإصابة التي تعرض لها بعد تدخل قوي من قبل مواطنه توماس مونييه مدافع الفريق الباريسي.

المصدر: وكالات