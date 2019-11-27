أمير قطر في افتتاح كأس الخليج: نرحب بالجميع في دوحة الجميع (فيديو)

افتتح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في ملعب خليفة الدولي، بطولة كأس الخليج لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين.

وقال الشيخ تميم في كلمته: "أعلن افتتاح دورة الخليج الـ24 وباسم كل قطري نرحب بالجميع في دوحة الجميع".

وحضر الافتتاح الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، والشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، وشخصيات بارزة أخرى.

وافتتحت البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة من الـ26 من الشهر الحالي وحتى الـ8 من الشهر المقبل، بمواجهة منتخب قطر ونظيره العراقي، وانتهت بفوز "أسود الرافدين" بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات