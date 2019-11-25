جدول مواعيد مباريات "خليجي 24" في قطر

تنطلق غدا الثلاثاء في قطر منافسات النسخة الـ24 من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24"، وتستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.

وأسفرت قرعة البطولة التي سحبت خلال الأسبوع الماضي، عن وقوع مستضيف البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب العراق، واليمن، والإمارات، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من السعودية، والبحرين، وعمان، والكويت.

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وتفتتح منافسات البطولة غدا، بمباراة تجمع بين منتخب قطر ونظيره العراقي، ويلتقي في نفس اليوم، منتخبا الإمارات واليمن، بينما يشهد بعد غد الأربعاء، إقامة مباراتين لحساب منافسات المجموعة الثانية، تجمع الأولى بين عمان والبحرين، والثانية بين السعودية والكويت.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات "خليجي 24":

الثلاثاء 26 نوفمبر

- قطر # العراق - الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة)

- الإمارات # اليمن - السعة 21:30

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

- عمان # البحرين - الساعة 17:30

- السعودية # الكويت - الساعة 20:00

الجمعة 29 نوفمبر 2019

- الإمارات # العراق - الساعة 17:30

- اليمن # قطر - الساعة 20:00

السبت 30 نوفمبر 2019

- الكويت # عمان - الساعة 17:30

- البحرين # السعودية - الساعة 20:00

الاثنين 2 ديسمبر 2019

- قطر # الإمارات - الساعة 17:30

- اليمن # العراق - الساعة 17:30

- الكويت # البحرين - الساعة 20:00

- عمان # السعودية - الساعة 20:00.

الخميس 5 ديسمبر 2019

- أول المجموعة الأولى # ثاني المجموعة الثانية

- أول المجموعة الثانية - ثاني المجموعة الأولى.

الأحد 8 ديسمبر 2019

المباراة النهائية بين الفائزين في الدور نصف الهائي.

المصدر: RT