منتخب السعودية يصل قطر للمشاركة في كأس الخليج (صور)

وصل المنتخب السعودي لكرة القدم صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس الخليج في نسخته الرابعة والعشرين.

ونشر حساب المنتخب السعودي على "تويتر"، صورا لبعثة الأخضر السعودي فور وصولها مطار حمد الدولي.

ووضعت قرعة البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين الـ26 من الشهر الحالي والثامن من الشهر المقبل، المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، والإمارات، والعراق، واليمن.

وتنطلق البطولة غدا الثلاثاء بمباراة الافتتاح بين الدولة المضيفة قطر ضد العراق، على أن تخوض السعودية مباراتها الأولى بعد غد الأربعاء أمام الكويت.

وكانت السعودية، والإمارات، والبحرين، أعلنت مشاركتها في البطولة رغم الأزمة السياسية بين الدول الثلاث وقطر والمعروفة باسم "الأزمة الخليجية"، في إشارة إلى قرار تلك الدول بإعلان مقاطعتها قطر في 2017.

المصدر: تويتر + وكالات