بالصور والفيديو.. شاهد كيف رحبت قطر بالمشاركين في كأس خليجي 24

تزينت شوارع العاصمة القطرية الدوحة بصور وأعلام الدول الخليجية الـ8 المتنافسة في بطولة كأس خليجي 24 لكرة القدم، التي تقام خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى 8 ديسمبر 2019.

وقال موقع صحيفة "الشرق" القطرية، إنه ومع استقبال الدوحة وفود بعثات المنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة، أعرب الناشطون والمغردون القطريون عن ترحيبهم بجميع المشاركين عبر وسم "#اهلا_بالجميع_في_دوحة_الجميع" أثنوا فيه على الجهود المبذولة في التنظيم ورحبوا بالجميع.

كما تضمنت اللافتات عبارات ترحيبية بالمنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، إضافة إلى أعلام الدول الخليجية، في أماكن وساحات مختلفة.

يشار إلى أن الدول المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24" هي الكويت وسلطنة عمان والسعودية والإمارات والبحرين والعراق واليمن، بالإضافة إلى البلد المنظم قطر.

وتقام "كأس الخليج" مرة كل عامين في دول الخليج العربية، وأقيمت أول نسخة منها في عام 1970 بمملكة البحرين.

وتعد الكويت صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة الخليجية بواقع 10 ألقاب، مقابل 3 لكل من قطر والسعودية والعراق، في حين ظفرت عُمان والإمارات باللقب بمناسبتين.

أكثر العبارات واللافتات رأيتها منذ أن وصلت للدوحة:#اهلا_بالجميع_في_دوحه_الجميع

عبارة تستشعر قيمتها في كل مكان...

الأجواء، الطقس، التنظيم، وكل شيء يبدو مهيئا بشكل رائع لاحتضان #خليجي24 مميز للغاية.

🇶🇦🇶🇦 — جابر العجمي (@jaberalajmi5) 25 ноября 2019 г.

اهلًا بالمحترمين فقط اما من أساء لقيادتنا لا اهلًا ولا مرحبًا فيه #اهلا_بالجميع_في_دوحه_الجميع — Alanoud. (@AlanoudAlmalki) 25 ноября 2019 г.

المصدر: RT