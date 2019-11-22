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آل الشيخ يستحوذ على ناد إسباني بالكامل

الرياضة

آل الشيخ يستحوذ على ناد إسباني بالكامل
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استحوذ الملياردير تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على كل أسهم النادي تقريبا، ورفع نسبة تملكه للنادي لتصل إلى 99.8%.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ألميريا الإسباني تغريدة جاء فيها: لقد اشترى تركي آل الشيخ جميع أسهم النادي تقريبا مضيفا نسبة 99.8%.

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وسبق لآل الشيخ الاستحواذ على أسهم نادي بيراميدز المصري، قبل أن يبيع النادي للمستثمر الإماراتي سالم الشمسي، ويقرر الاستثمار في إسبانيا من خلال شرائه لنادي ألميريا.

وأبرم العديد من الصفقات القوية في محاولة منه للتأهل للنسخة المقبلة من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ويحتل فريق ألميريا المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني برصيد 26 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف فوينلابرادا وعشر نقاط عن المتصدر قادس.

المصدر: وكالات

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