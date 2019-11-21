الساحر رونالدينيو يشتري أول سيارة من معرض الرياض تحت أنظار تركي آل الشيخ (فيديو وصور)

قام رونالدينيو نجم الكرة البرازيلية الشهير بشراء أول سيارة من معرض الرياض للسيارات المقام حاليا بالعاصمة السعودية، على هامش فعاليات موسم الرياض.

وأصبح رونالدينيو أول مشتر في معرض الرياض للسيارات، والذي افتتحه رسميا اليوم الخميس، تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس موسم الرياض.

رونالدينيو يشتري واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز ربيد AMR في معرض الرياض للسيارات.



.#معرض_الرياض_للسيارت



. pic.twitter.com/tyJwFvzLJm — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 21, 2019

وخطفت قلب رونالدينيو سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR)، حيث تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.

الله يطعمك من خيرها ويكفيك شرها يا رونالدينيو 😍

اشترى سيارة من #معرض_الرياض_للسيارات 🔥

وتقدر أنت تشتري سيارتك الكلاسيكية أو المعدلة أو الرياضية 🧡

الحق على تذكرتك:https://t.co/Pt8Lq4xsT0#موسم_الرياضpic.twitter.com/pgggtWqU0l — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 21, 2019

في #معرض_الرياض_للسيارات، بتشوف سيارة 2030، وحدة من أجمل السيارات اللي بتشوفها في حياتك 😍🔥

اشتر تذكرتك والحق تشوفها 🧡https://t.co/Pt8Lq4xsT0#موسم_الرياضpic.twitter.com/0sQAhtwg04 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 21, 2019

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المصدر: وكالات