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الساحر رونالدينيو يشتري أول سيارة من معرض الرياض تحت أنظار تركي آل الشيخ (فيديو وصور)

الرياضة

الساحر رونالدينيو يشتري أول سيارة من معرض الرياض تحت أنظار تركي آل الشيخ (فيديو وصور)
Reuters JOSE CABEZAS
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قام رونالدينيو نجم الكرة البرازيلية الشهير بشراء أول سيارة من معرض الرياض للسيارات المقام حاليا بالعاصمة السعودية، على هامش فعاليات موسم الرياض.

وأصبح رونالدينيو أول مشتر في معرض الرياض للسيارات، والذي افتتحه رسميا اليوم الخميس، تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ورئيس موسم الرياض.

وخطفت قلب رونالدينيو سيارة واحدة من أصل 200 سيارة في العالم من نوع أستون مارتن طراز (ربيد AMR)، حيث تفاعل مباشرة معها وقام بشرائها، ليكون أول شخص يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، والذي يحتوي على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة في العالم.

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المصدر: وكالات

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