محمد صلاح يبعث الأمل في نفس ليفربول

بعث المصري محمد صلاح نجم ليفربول بعض الأمل في نفوس أعضاء الجهاز الفني للريدز، قبل مواجهة كريستال بالاس غدا السبت، في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك الفرعون وفقا للحساب الرسمي لليفربول على "تويتر" في جزء من تدريبات فريقه الجماعية الخميس بملعب "ميلوود"، مقر تدريبات الفريق.

ويأتي ذلك رغم غياب محمد صلاح عن لقائي منتخب مصر مع كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021، خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بسبب الإصابة التي تعرض لها في لقاء مانشستر سيتي.

Our full training gallery 📸@MoSalah and @andrewrobertso5 were involved in some of the session as we trained at Melwood this evening 👇 — Liverpool FC (@LFC) November 21, 2019

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وسبق أن أشارت تقارير بريطانية إلى أن لاعب الجناح سيتغيب على الأرجح عن مباراة كريستال بالاس، بسبب إصابة في الكاحل.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

المصدر: twitter\LFC