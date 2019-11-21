بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر خطورة على مرمى المنافسين

نجح النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول مجددا في كسر الأرقام، وتصدر هذه المرة قائمة أكثر نجوم الدوري الإنجليزي تسديدا على المرمى خلال موسم 2019–2020.

ونشر الحساب الرسمي للبريميرليغ عبر "تويتر" قائمة بأكثر اللاعبين تسديدا على المرمى خلال الموسم الحالي، تصدرها محمد صلاح برصيد 40 تسديدة، بالتساوي مع سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي.

وجاء تامي إبراهام مهاجم فريق تشيلسي في المركز الثالث، برصيد 38 تسديدة، ثم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بـ37 تسديدة، بالتساوي مع نيل ماوباي لاعب برايتون، ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد ورحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي.

وسجل محمد صلاح مع ليفربول 9 أهداف هذا الموسم في جميع المسابقات، بواقع 6 في البريميرليغ و3 في دوري أبطال أوروبا.

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ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة بفارق نقطتين عن كل من ليستر سيتي وتشيلسي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

يذكر أن عجلة الدوري الإنجليزي ستعود إلى الدوران مساء السبت القادم بعد غياب دام أسبوعا بسبب إقامة مباريات فترة التوقف الدولية المعتمدة من الفيفا.

المصدر:twitter\premierleague