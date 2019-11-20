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ليفربول يفقد صلاح أمام كريستال بالاس

الرياضة

ليفربول يفقد صلاح أمام كريستال بالاس
Globallookpress
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أكدت تقارير صحفية بريطانية أن ثنائي فريق ليفربول، المصري محمد صلاح والإسكتلندي أندرو روبيرتسون، سوف يغيبان عن مواجهة كريستال بالاس، يوم السبت، ضمن الجولة 13 من "البريمير ليغ".

وكشفت صحيفة ""إكسبرس" البريطانية أن اللاعبين لم يتعافيا بعد من إصابات في الكاحل، لذلك تقرر غيابهما عن المباراة.

ويخضع نجما "الريدز" لإعادة التأهيل في الفترة الحالية، ولم يتمكنا من المشاركة مع منتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولي.

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ومن جهة أخرى، عاد السويسري شيردان شاكيري إلى التدريب بعد غيابه الشهرين الماضيين بسبب إصابة في الساق.

المصدر: وكالات

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