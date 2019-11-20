مطعم يوناني يحطم 2000 طبق بسبب محمد صلاح

احتفى مالك مطعم يوناني في دبي بحلول النجم المصري، محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، ضيفا عليه، وقام بتحطيم ألفي طبق، في تقليد يعود للمرحلة المتأخرة من الحضارة الإغريقية.

وشارك الفرعون المصري مقطع فيديو لتحطيم الأطباق عبر خاصية "الستوري" على صفحته الرسمية فى "إنستغرام".

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن صلاح تواجد في الأيام الماضية في إمارة دبي من أجل الخضوع لبرنامج علاجي من إصابة الكاحل التي يعاني منها.

وقال أحد العمال في المطعم اليوناني إن تكسير الأطباق عادة يومية تتم كرمز للترحيب بالضيوف في المكان، وهذا التقليد من العلامات المميزة للمطعم في دبي، وذلك وفقا للصحيفة.

ويتم تحطيم الأطباق على أنغام الموسيقي اليونانية مع الرقص الشعبي، مما يخلق أجواء غير تقليدية على الضيوف أثناء تناولهم لوجباتهم.

المصدر: وكالات